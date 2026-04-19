Европа се дистанцира от САЩ с нова инициатива за Ормузкия проток

Френският президент Еманюел Макрон събра десетки държави в Париж за конференция за сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток, но без участие на Съединените щати - ход, който ясно подчертава нарастващото напрежение в трансатлантическите отношения.

Срещата, съпредседателствана от Франция и Великобритания, дойде на фона на войната около Иран и растящото недоверие към политиката на Доналд Тръмп. Европейските лидери демонстрираха желание за по-независим курс, без обаче да скъсват напълно със съюзника отвъд Атлантика. Ситуацията очертава нова фаза в глобалната геополитика, в която Европа търси баланс между сътрудничество и дистанция.

Европейски сигнал без САЩ

Самото отсъствие на Вашингтон от форума се превърна в най-силното политическо послание. От Елисейския дворец потвърдиха, че САЩ са били уведомени, но съзнателно не са поканени. Присъствието на лидери като Фридрих Мерц и Киър Стармър бе представено като знак за консолидиране на Европа около обща позиция.

Към Макрон се присъедини и италианският премиер Джорджа Мелони, чието участие бе възприето като ключов жест. До скоро считана за близка до Тръмп, тя демонстрира готовност да подкрепи европейска инициатива, насочена към стабилизиране на региона без пряко американско участие.

Глобална коалиция около Европа

Форумът събра близо 40 държави от различни региони - Европа, Азия, Тихоокеанския регион и Персийския залив. Сред участниците бяха Япония, Южна Корея, Австралия и Саудитска Арабия. Основната цел бе да се гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток - ключова артерия за световната енергийна търговия, блокирана след ескалацията на конфликта с Иран.

Според Стармър редица държави вече са готови да ускорят военното планиране за възстановяване на трафика след края на бойните действия. Това показва, че Европа се стреми да действа не само дипломатически, но и стратегически.

Търсене на „трети път“

Париж ясно формулира амбицията си да създаде алтернативен геополитически център. Идеята за „трети път“ включва държави, които не желаят да бъдат въвлечени в директната конфронтация между САЩ и Китай, но същевременно настояват за спазване на международното право.

Посланието от френската столица бе категорично - Европа не търси война и няма да се включи автоматично в конфликти, водени от съюзници. Тази позиция обаче неизбежно влиза в противоречие с линията на Вашингтон.

Остра реакция от Вашингтон

Тръмп реагира незабавно, като призова страните от НАТО да стоят настрана от Ормузкия проток. В публикация в Трут соушъл той нарече съюзниците „безполезни“ и „книжен тигър“, с което допълнително изостри тона.

Откакто се завърна на власт, американският президент системно поставя под натиск европейските партньори - чрез търговски мерки, геополитически решения и остри публични изказвания. Войната около Иран, започната без консултации със съюзниците, се превърна в повратен момент.

Натрупващо се недоверие

Според експерти като Аранча Гонсалес настоящата ситуация е част от дългосрочна тенденция. Тя припомня, че подобни напрежения са съществували и преди, но днес те достигат ново равнище и вече трудно могат да бъдат преодолени.

Дори традиционно проамерикански държави като Германия и Италия започват да изразяват по-критични позиции. Формулировката „това не е нашата война“ се превърна в обединяваща линия, макар и да предизвика остро недоволство във Вашингтон.

Европа между зависимост и автономия

Въпреки демонстрацията на самостоятелност, европейските лидери остават предпазливи. НАТО продължава да бъде ключов фактор за сигурността, а пълно дистанциране от САЩ не изглежда реалистично в краткосрочен план. Генералният секретар Марк Рюте вече призова за по-силна европейска роля в алианса.

Франция настоява за стратегическа автономия, включително в ядреното възпиране, но партньорите ѝ подхождат внимателно. Според анализатори Европа все още не разполага с достатъчен капацитет да действа напълно самостоятелно.

Неясно бъдеще на съюза

Дипломати предупреждават, че отслабването на САЩ не е в интерес на Европа, дори когато отношенията се обтягат. Както отбелязва Маркус Цинер, балансът между емоция и прагматизъм ще бъде решаващ за бъдещето на съюза.

Европейските държави търсят нова роля в света, но все още не са готови да се разделят със стратегическия си партньор. Конференцията в Париж показа ясно - дистанцията расте, но връзката остава.

