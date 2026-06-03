Тръмп идва в Анкара и иска милиарди за отбрана. А от нас?

Алиансът е изправен пред повратна точка в своята история, след като Вашингтон официално потвърди курса си към дълбоки реформи. Американският президент Доналд Тръмп лично ще присъства на срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Новината беше съобщена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на изслушване в Комисията по външни правоотношения към Камарата на представителите. Рубио определи предстоящия форум в президентския комплекс "Бештепе" в Анкара като „най-важния в историята на алианса“, тъй като натрупаните спорни въпроси трябва да бъдат изяснени и решени незабавно.

Драстично вдигане на мизата за отбрана

Дипломатическите сигнали от Вашингтон ясно очертават дневния ред, който американският президент ще наложи на своите партньори. Тръмп няма да пристигне в Турция за протоколни снимки, а с конкретни и безкомпромисни искания към европейските съюзници. Основният натиск ще бъде свързан с дългогодишното американско настояване за драстично увеличаване на финансовите отчисления. Тръмп ще изиска държавите членки да спрат да разчитат изцяло на американския данъкоплатец и да поемат реална финансова и военна отговорност за собствената си сигурност, превръщайки устните ангажименти в незабавни действия.

Радикални реформи и нова структура

Държавният секретар Марко Рубио открито заяви, че Тръмп е дълбоко разочарован от сегашното функциониране на организацията. В Анкара американският лидер ще поиска значителни промени в начина на вземане на решения и споделяне на тежестта в алианса. На заден план остава постоянната заплаха за преразглеждане на американското военно присъствие на Стария континент и евентуално изтегляне на войски, ако европейските партньори не изпълнят финансовите критерии. Поради тази причина дипломати от държавите членки вече трескаво изработват нови стратегии, за да удовлетворят исканията на Белия дом.

Ангажираност в Близкия изток и регионален мир

Освен вътрешните реформи, Тръмп ще постави на масата и геополитически изисквания. Американският лидер е изключително критичен към европейските съюзници заради липсата на достатъчна ангажираност в кампанията срещу Иран и усилията за осигуряване на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. В Турция той ще поиска по-голяма военна и политическа съпричастност по тези горещи оси. От своя страна домакинът Реджеп Тайип Ердоган се надява, че присъствието на Тръмп ще помогне и за постигане на напредък в деликатните преговори между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието в Близкия изток. При всички положения европейските лидери ще трябва да вложат сериозни дипломатически усилия, за да убедят американския президент в трансатлантическата солидарност. И да извадят пари за отбрана. А ние?

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