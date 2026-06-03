Мицкоски се обади с поредни дразнещи думи

Пред нас са задълженията, които предишното правителство пое, конституционните изменения, френското предложение, протоколите и други подобни.

Това каза премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди визитата на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Скопие. Думите на Мицкоски дойдоха по повод бъдещата евроинтеграция на Северна Македония.

Мицкоски определи включването на българите в конституцията като авантюра, в която не би се впуснал без ясна перспектива.

Искането за конституционни промени произтича от европейският консенсус, постигнат през 2022 г. Тогавашното правителство на Северна Македония се съгласи да изпълни промените като условие за стартиране на преговорите за ЕС.

„Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена. Ако оставим настрана изявленията и конструкциите на опозицията, говорим за реална политика и политика, която наистина се практикува. Като министър-председател не възнамерявам да подкрепям авантюра, без да знам, че тя има определен край. Показваме, че сме конкурентоспособни, че имаме капацитета, знанията и волята бързо да завършим този процес.

Но без ясна перспектива и определен резултат не можем да влезем в такава авантюра. В продължение на три десетилетия и половина гражданите на тази страна са били свидетели на политически авантюри и маневри, а днес на практика сме на същото място, където бяхме преди 25 години, когато започнахме този процес. Затова не е честно и несериозно да очакваме, че ще дойде някой високопоставен европейски политик и ние веднага ще променим позицията си. Това няма да се случи". Каза Мицкоски, отговаряйки на журналистически въпрос за очакванията от посещението на Коща.

Министър-председателят се обърна и към забележките на опозицията и подчерта, че без ВМРО-ДПМНЕ този процес не може да успее.

„За съжаление, в опозицията има политически актьори, които налагат тази тема всеки ден, мислейки си, че ще спечелят политически точки и ще поляризират обществото. По този начин обаче те само отслабват позициите на държавата. Ако бях на мястото на българското правителство и виждах, че в Македония има хора, които подкопават позициите на държавата, нямаше да имам мотив да търся решение. Ето защо е важно всички да бъдем отговорни.

Трето, пред нас са задълженията, които предишното правителство пое, конституционните изменения, френското предложение, протоколите и други подобни. Но трябва да видим и какво има пред себе си българското правителство. Това са 14 решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург", каза премиерът.

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