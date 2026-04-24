Мицкоски между ЕС и „принципите“, и пак България виновна

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отново постави страната си в познатата позиция между европейските амбиции и вътрешните „червени линии“, като в интервю за ТВ Сител заяви, че разбира нетърпението на гражданите за членство в ЕС, но няма да приеме решения, които „противоречат“ на убежденията му.

Според него подписаната от предишното правителство преговорна рамка, включваща условието за вписване на българската общност в конституцията, представлява „исторически най-голямата капитулация“. Следователно, докато Скопие говори за интеграция, реториката остава твърдо насочена към защита на национални позиции, дори когато това забавя процеса.

Планове, блокади и добре познат виновник

Мицкоски обясни, че правителството му е работило активно по Плана за действие за малцинствата съвместно с партньори от Брюксел и експерти по правата на човека от Страсбург. По думите му обаче документът е бил блокиран от държава членка на ЕС - България.

„Една държава членка го блокира. Това е отново нашият източен съсед“, заяви той, като подчерта, че без този план дори евентуални конституционни промени няма да са достатъчни за напредък в преговорите. Така аргументът се затваря в кръг - условията не са последни, а пътят към ЕС изглежда все по-обвит в неяснота.

Премиерът даде и втори пример, като посочи, че Северна Македония е била блокирана от България и при кандидатстването си за асоциирано членство в инициативата „Три морета“. В типичен за него стил той допълни, че „само наивни, меко казано, политици“ вярват, че с отстъпки могат да решат проблемите.

Диалог на думи, резерви на практика

На въпрос за отношенията със София след изборите, Мицкоски заяви, че е разговарял с Румен Радев и му е пожелал „успешен мандат и добросъседски отношения“. В същото време той подчерта, че е готов за диалог и търсене на устойчиво решение, което да доведе до интеграция на страната в ЕС.

Въпреки заявената готовност, Мицкоски не пропусна да отбележи, че според него темата едва ли ще бъде сред първите приоритети на бъдещото българско правителство. Така диалогът остава желан, но не и особено очакван като бърз резултат.

„Креативни решения“ в позната ситуация

Премиерът отхвърли критиките, че правителството му не предлага решения, като заяви, че в рамките на последните две години непрекъснато се търсят варианти за изход от ситуацията. По думите му обаче комуникацията се оказва затруднена - когато Скопие търси посредничество от Брюксел, му се казва да води директен диалог с България, а когато предлага такъв диалог, получава отговор, че въпросът е част от европейско предложение.

„Хаотична, объркваща ситуация“, обобщи Мицкоски, като добави, че първата стъпка трябва да бъде изпълнение на вътрешните реформи. Именно там той вижда реалния шанс за напредък, независимо от външните пречки.

Напредък на хартия и напрежение в реалността

Според Мицкоски предстоящият доклад на Европейската комисия ще отчете „изключително голям напредък“ в изпълнението на реформите. Това, по думите му, е основната линия на управление на правителството му - фокус върху вътрешните промени, въпреки външните трудности.

В същото време той отхвърли обвиненията на лидера на опозиционната СДСМ Венко Филипче, че властта създава изкуствени конфликти със съседите. Мицкоски изброи редица инфраструктурни проекти - газопроводи, електропроводи и транспортни коридори - като доказателство, че страната работи за свързаност, а не за напрежение.

„Не е провокация, ако се бориш за своята идентичност и позиция“, заяви той, оставяйки отворен въпроса дали тази линия ще ускори европейския път или ще го задържи още.

