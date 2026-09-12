Исландия поглежда към Европа. Съдбоносен вот отваря вратата към ЕС
Исландците решават дали да подновят преговорите с Брюксел в момент, когато сигурността, икономиката и мястото на малките държави в света се променят
Следете всички новини, анализи и коментари за Членство В Ес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Исландците решават дали да подновят преговорите с Брюксел в момент, когато сигурността, икономиката и мястото на малките държави в света се променят
Ереван търси сближаване със Запада и се отдалечава от Москва
Премиерът на Северна Македония говори за диалог, но отново вижда блокади отвън и капитулации отвътре
Експерти предупреждават за рискове за ЕС: от метафората за „ракови клетки“ до страхове от „странно законодателство“, отблъскващо инвеститорите
Лидерът на ИТН с брутален коментар за вандализма срещу българското посолство
Днес ЕК даде препоръка за членство на страната в Съюза
Буяр Османи обвини проф. Ангел Димитров, че се държи като политик, а не историк
Същинските преговори за членство на РСМ съгласно преговорната рамка не са започнали
Кралица Елизабет обяви програмата на правителството
Брюксел да държи отворена вратата за Турция, зове председателят на ЕК