Годзила Ел Ниньо заплашва света! Ето кога и какво ще причини

Светът може да е на прага на едно от най-разрушителните климатични явления в съвременната история. Според учени и метеоролози мощен „Годзила Ел Ниньо“ се формира в Тихия океан и заплашва да донесе екстремни суши, опустошителни наводнения, скок на цените на храните и нови миграционни кризи в различни точки на планетата, пише "The Telegraph".

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на водите в екваториалната част на Тихия океан, което се наблюдава два до три пъти на десетилетие. Според Световната метеорологична организация към ООН явлението вече се формира и се очаква да достигне своя пик през септември.

Топлото океанско течение влияе върху климатичните модели по целия свят. Очаква се да увеличи риска от тежки суши в Австралия, както и в части от Азия и Африка. В същото време в някои райони на Северна и Южна Америка вероятността от силни бури и проливни валежи значително нараства.

Специалистите предупреждават, че това може да бъде най-силният Ел Ниньо, регистриран досега. Именно заради потенциално разрушителните му последици някои метеоролози вече го наричат „Годзила Ел Ниньо“ – по аналогия с легендарното чудовище от киното.

Сред възможните последици са мащабни наводнения, свлачища, горски пожари, глад, конфликти и нови миграционни вълни.

Заплаха за хранителните доставки

Една от най-сериозните опасности е свързана със световната продоволствена сигурност.

Според експерти Ел Ниньо може да разстрои глобалните хранителни вериги чрез комбинация от суши и наводнения, което ще доведе до по-слаби реколти и скок в цените на храните.

Проблемът се задълбочава и от факта, че фермерите вече са изправени пред високи цени на торовете след ограниченията в транспорта през Ормузкия проток – маршрут, през който преди конфликта преминаваше близо една трета от световната търговия с торове.

Д-р Майк Ривингтън от Института „Джеймс Хътън“, който изследва производството на храни, предупреждава, че съвпадането на няколко кризи може да засили инфлационния натиск и да създаде както печеливши, така и губещи държави.

„Страните ще започнат да трупат резерви, а пазарите ще реагират с повишение на цените“, обяснява той.

Особено тревожни са прогнозите за Индия, където отслабването на мусоните може да намали производството на зърнени култури.

Историята показва колко сериозни могат да бъдат последствията. Гладът от 1877–1878 г., свързан с тежки климатични условия и Ел Ниньо, отнема живота на милиони хора в тропическите райони на света.

По-близък пример е периодът 2015–2016 г., когато силен Ел Ниньо предизвика една от най-тежките суши в Южна Африка. Добивите на царевица се сринаха, а страната беше принудена да внася милиони тонове зърно, което доведе до рязко поскъпване на храните.

Нова миграционна вълна

Екстремните климатични условия могат да доведат и до масово преселение на хора.

В Източна Африка Ел Ниньо често носи необичайно силни валежи и разрушителни наводнения, които унищожават домове и принуждават стотици хиляди хора да напускат родните си места.

В Централна Америка ситуацията е обратна. Така нареченият „сух коридор“, който обхваща части от Гватемала, Хондурас, Салвадор и Никарагуа, обикновено страда от тежки суши по време на Ел Ниньо.

Неуспешните реколти и недостигът на храна принуждават много земеделци да се местят в градовете в търсене на работа и препитание.

Според проф. Пол Беренс от Оксфордския университет повечето климатични миграции се случват в рамките на самите държави.

„Хората по принцип не искат да напускат родината си. Нещата трябва да станат наистина много тежки, за да решат да се преместят“, казва той.

Риск от нови конфликти

Експертите предупреждават, че екстремните климатични явления могат да задълбочат нестабилността в държави, които вече са изправени пред конфликти.

В райони като Йемен достъпът до вода и жизненоважна инфраструктура често се превръща в инструмент на войната. Повреди по водоснабдителните системи и пречиствателните съоръжения могат да оставят цели общности без достъп до питейна вода.

Особено уязвим е и регионът Сахел в Африка, който се простира южно от пустинята Сахара и през последните години се превърна в една от най-нестабилните точки на континента.

Според учените именно там Ел Ниньо може да засили сушите, да изостри недостига на ресурси и да увеличи риска от нови конфликти и хуманитарни кризи.

На фона на вече крехките световни вериги за доставки, геополитическото напрежение и последствията от климатичните промени, много специалисти смятат, че предстоящият Ел Ниньо може да се превърне в едно от най-сериозните глобални предизвикателства през следващите години.

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