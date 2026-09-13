Нова система променя „Гражданската“: Добрите шофьори ще плащат по-малко
Все повече българи застраховат дома си
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Все повече българи застраховат дома си
Една история между легендата, науката и човешкия страх от неизвестното
Ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да обсъдят мерките
Опасност от наводнения и свлачища заради обилни дъждове
Учени предупреждават, че може да донесе екстремни жеги, суши, наводнения и нови температурни рекорди по света
„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще видим много високи глобални температури“, прогнозира проф. Адам Скайф
Експерти предупреждават, че може да предизвика икономически сътресения, миграционни вълни и нови конфликти п
През следващите пет зими изследователите очакват по-обилни валежи в Северното полукълбо
Далеч от телефони, ключове, чадъри, препоръча експерт
Пророчеството рисува обезпокоителна картина, включително екстремни природни бедствия
Комарите използват антени, за да усещат звуковите вибрации и да се ориентират
Промените в климата с нови последствия
Едно от предсказанията й за тази година изглежда наистина тревожно
Най-малко 5 мъртви, около 100 ранени
164 души в Кърджалийско ще бъдат ангажирани с преодоляване на последиците от природните бедствия. Безработните ще бъдат включени по проекта „Подкрепа...
Над 10,5 млн. евро отпуска Европарламентът на България като помощ в борбата с последиците от опустошителните наводнения. Европейският парламент ще удо...
Брюксел. /на заседанието си днес Европейският парламент предстои да одобри предоставянето на над 126 млн. евро хуманитарна помощ на страните, пострада...
Природните стихии "изядоха" допълнително 22,68 млн. лв. на родните застрахователи през 2012 г. С толкова са се увеличили изплатените през миналата год...