Над 380 000 души под заплаха: Японски град призова жителите да се евакуират

Властите в японския град Нагасаки отправиха спешен призив за евакуация към близо 380 000 жители заради проливни дъждове и опасност от свлачища. Предупреждението идва на фона на влошаващата се метеорологична обстановка в южната част на страната.

Местните власти обявиха предпоследната степен на тревога за цялата територия на града и призоваха хората да избягват рисковите райони и да бъдат готови за незабавна евакуация при необходимост.

Според японската метеорологична агенция обилните валежи ще продължат и през следващите часове, като съществува риск от преливане на реки, наводнения и активизиране на свлачищни процеси.

Повишено ниво на опасност е обявено и в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото на остров Кюшу. Предупреждения за проливни дъждове са издадени и за части от остров Шикоку.

Ситуацията се усложнява допълнително от образуването на два тропически циклона южно от Япония, които могат да донесат още валежи и силни ветрове през следващите дни.

През последните години страната все по-често се сблъсква с екстремни валежи и природни бедствия. Учените свързват тази тенденция с климатичните промени, които увеличават честотата и интензивността на опасните метеорологични явления.

Планинският релеф на Япония прави страната особено уязвима към свлачища, а при проливни дъждове рискът за населението нараства значително. Именно затова властите призовават хората да следват указанията на службите и да не подценяват опасността.

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