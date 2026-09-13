Нагасаки замлъкна. 81 години след атомната бомба светът пак е на ръба
Над 12 000 ядрени бойни глави остават в арсеналите, а войните и противопоставянето между великите сили засилват страха от нова катастрофа
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Над 12 000 ядрени бойни глави остават в арсеналите, а войните и противопоставянето между великите сили засилват страха от нова катастрофа
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Атомната бомба е била предназначена за град Кокура, но заради лошото време я пренасочват
Токио. Японският град Нагасаки отбелязва 68-годишнината от американската атомна бомбардировка по време на Втората световна война. Десетки хиляди се с...