Радев в НАТО: България е ключова за сигурността на източния фланг

България има много важен принос за сигурността на НАТО, заяви премиерът Румен Радев на срещата си с генералния секретар на Алианса Марк Рюте в Брюксел. Той подчерта, че страната вече е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от БВП, и последователно върви към повишаване до 5%.

Радев посочи, че задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на Алианса в момент на тежки предизвикателства за сигурността. Той заяви, че НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, ясно виждане, приложима стратегия и реалистичен подход към рисковете.

По думите му България трябва да постигне балансиран микс от способности, който едновременно да повиши националните отбранителни възможности и да допринесе за общата сила на Алианса.

Премиерът отбеляза, че страната вече е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Той постави акцент и върху хората в сектора на отбраната, като посочи, че инвестициите не трябва да бъдат само в техника, а и в привличането, задържането и мотивирането на служители.

„Вярвам, че войната в Украйна показа нуждата от мотивирани и посветени служители“, заяви Радев.

Марк Рюте от своя страна открои България като важен съюзник, който помага за защитата на източния фланг на НАТО. Той подчерта, че Черно море и България имат ключова роля за Алианса, а страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които самият той е посещавал и от които е останал силно впечатлен.

Генералният секретар на НАТО посочи още, че България има важен принос към силите на КейФОР. По думите му българската военна индустрия подкрепя целия Алианс, а отношенията му с Радев са изградени върху дългогодишно лично познанство.

Срещата с Рюте е първата от днешната програма на премиера в Брюксел. След нея Радев ще разговаря последователно с Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, като визитата поставя България в центъра на разговорите за сигурността, отбранителните разходи и ролята на страната в европейската и евроатлантическата архитектура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com