Тръмп поема Ормуз. САЩ ще контролира ключовия петролен коридор

Съединените щати ще се намесят директно в контролирането на трафика през Ормузкия проток - стратегическия коридор, през който преминава около 20% от световния петрол. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, само часове след като договори двуседмично примирие с Иран.

Тръмп заяви, че Вашингтон ще помогне за справяне със задръстванията в протока, който на практика бе блокиран от началото на войната. По думите му САЩ ще остане на място, за да гарантира нормалното преминаване и стабилността на доставките.

„Ще има много положителни действия! Ще се правят големи пари. Иран може да започне процеса на възстановяване. Ние ще доставяме всякакви ресурси и ще останем на място, за да сме сигурни, че всичко върви добре. Убеден съм, че това ще се случи“, заяви Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл.

Американският президент дори определи ситуацията като „голям ден за световния мир“, подчертавайки, че всички страни вече са готови да сложат край на напрежението.

От иранска страна сигналите също са внимателно премерени. Външният министър Абас Арагчи посочи, че преминаването през Ормуз ще бъде възможно в рамките на примирието, но само при координация с иранските въоръжени сили и при съобразяване с техническите ограничения.

Трафикът през протока остава силно ограничен, след като бойните действия доведоха до почти пълно спиране на корабоплаването в района. Именно затова намесата на САЩ се разглежда като решаващ фактор за възстановяване на глобалните енергийни доставки.

Още по-интересно е, че Тръмп вече е загатвал и за по-радикален сценарий - съвместен контрол върху Ормузкия проток между САЩ и Иран. Подобна идея би представлявала исторически прецедент и би пренаредила изцяло баланса на силите в региона.

