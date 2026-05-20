Трите законопроекта за промени в НПК минаха на първо четене

Парламентът прие на първо четене и трите законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Два от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият – от Йордан Иванов („Демократична България“) и група народни представители.

Първият законопроект на служебното правителство предвижда въвеждането на задължителен съдебен контрол за обоснованост и законосъобразност върху постановленията за прекратяване или спиране на наказателно производство за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи публични длъжности. Измененията са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предложените промени целят въвеждане на ефективен институционален контрол върху действия на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента, на практика, липсва. С промени в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд (контролиращ прокурор), който да се определя на случаен принцип от списък, одобрен от Общото събрание на наказателната колегия. Списъкът следва да включва съдии с най-висок ранг и опит в наказателното правораздаване. Контролиращият прокурор ще се определя още при образуване на производството, като по този начин няма да се допуска период, в който действията на разследващия прокурор да остават без надзор.

Вторият законопроект от служебния кабинет съдържа изменения, които целят пълно и правилно транспониране и прилагане на директиви на ЕС относно процесуалните права. Към настоящия момент от страна на Европейската комисия са започнати и се намират в различни етапи производства спрямо България за установяване на нарушения във връзка с тези директиви.

С измененията в НПК, внесени от Йордан Иванов и депутати от „Демократична България“, се предлага въвеждането на бърз и ефективен съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. Към настоящия момент липсва механизъм за директна съдебна проверка веднага след задържането, което създава риск от необосновано засягане на личната свобода, посочват вносителите.

