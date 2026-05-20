Кутев отговори на опозицията. Норма за закони

Нито една от промените в парламентарния правилник, които се предлагат от "Прогресивна България", не е нова. Това заяви в кулоарите на парламента говорителят на парламентарната група на ПБ Антон Кутев.

"Не отнемаме възможността на опозицията да говори. Това са правилата, които допреди 4-5 години важаха в Народното събрание", каза Кутев. Той подчерта, че през последните няколко години са направени цял куп промени, включително и т.нар. блиц контрол, които "доведоха до 7% рейтинг на парламента".

Всичко, което правим в момента, е с идеята да направим парламента работещ и да издигнем доверието в него, категоричен бе Антон Кутев. Той подчерта, че "Прогресивна България" работи за бързо законодателство.

"Нашата цел е да не се занимава парламентът със спорове и неща, които нямат смисъл, да не изпада в дребнотемие и да може да направим повече от 5 законопроекта на седмица", каза Кутев.

Депутатът защити и идеята искания за временни комисии да се отправят с 48 депутатски подписа. "Не са непреодолимо много. Няма никакви проблеми да се съберат. 48 подписа са приет стандарт в парламента", смята Кутев. Той се съгласи, че тези 48 подписи за две парламентарни групи са непреодолими, но за други две не са.

