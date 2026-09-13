Кутев отговори на опозицията. Норма за закони
Нашата цел е да може да направим повече от 5 законопроекта на седмица
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Нашата цел е да може да направим повече от 5 законопроекта на седмица
Големи промени в парламента предлага „Прогресивна България“. Изменения в правилника предизвикаха недоволството на „Продължаваме промяната“, „Демократи...
София. Всяка първа сряда на месеца парламентът ще провежда блиц контрол на министър-председателя и вицепремиерите. Този текст от правилника на НС гла...
Днес временна комисия приема новите условия за работа на парламента