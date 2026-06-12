Трите законопроекта за промени в НПК минаха на първо четене
Два от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият – от Йордан Иванов
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Два от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият – от Йордан Иванов
Свързана е с правата на задържаните
Искат да не може да се отказва от показанията си
Депутатите ще се занимаят и с промени в Закона за енергетиката на второ четене
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Личната карта и паспортът ще се отнемат от подсъдимия, когато има наложена забрана за напускане на страната само при постановена присъда от всяка съде...
Правната комисия прие на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, според които в изключителни случаи главният прокурор или определен не...
Главният прокурор Сотир Цацаров даде принципна подкрепа за готвените промени, които ще дадат право на обвинението да разваля търговски сделки, ако те...
"Оставете НПК на тази фаза в момента, която ви позволява не само братя Галеви, но 1700 души да се издирват от правосъдието за изпълнение на влезли в с...
При забраната за напускане на страната да се вземат личните карти и паспортите на обвиняемите и подсъдимите, като им се издават заместващи документи....