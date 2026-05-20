НС взе важно решение за бъдещето на България

България се присъединява към Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизмът предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и благоразумна фискална политика.

След ратифицирането на договора България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизъмът разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 млрд. евро, като държавите членки внасят само част от него.

Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е 991,9 млн. евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите пет години България трябва да внесе общо 603,21 млн. евро - тоест, по 120,64 млн. евро на година. Когато внесе цялата сума след 12 години, общият уставен капитал на България ще възлиза на 8,68 млрд. евро при реално внесени 991,9 млн. евро, пише БНР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com