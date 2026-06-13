Шефката на парламента и депутати влизат на аудиенция при Папа Лъв XIV
Денят във Ватикана е кулминацията на честванията за 24 май в Рим и Светия престол
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Денят във Ватикана е кулминацията на честванията за 24 май в Рим и Светия престол
Парламентарна делегация ще се поклони пред мощите на свети Кирил и ще участва в честванията в Рим
Българска делегация ще посети Ватикана за 24 май и ще отдаде почит на делото на Кирил и Методий
Остри думи от двете страни преди историческа обиколка в Африка
Символът на белия гълъб придобива ново значение на фона на световните конфликти
Картината на Ван Гог „Сеяч по залез слънце“ Великият художник Винсент ван Гог се появи изненадващо в едно от първите обръщения на новия папа...