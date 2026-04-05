Католиците посрещат Великден. Папата призова за мир

Католиците по света посрещат Великден с послания за мир и край на конфликтите между хората на фона на нарастващото напрежение в редица региони. В Италия символът на празника - белият гълъб с маслинова клонка - придобива още по-силно значение като знак за надежда, прераждане и човечност. Днес хиляди вярващи се събират на площад „Свети Петър“ в Рим, където папа Лъв XIV ще отслужи първата си Великденска литургия и ще отправи специално послание към света.

Традицията на великденския гълъб в Италия има дълбоки исторически корени. Легендата води началото си от VI век и е свързана с ломбардския крал Албоин. По време на обсадата на Павия той получил сладкиши във формата на гълъб като знак за мир от жителите на града и в отговор пощадил населението.

Съвременният сладкиш „великденски гълъб“ се появява много по-късно - през 1930 година, когато милански сладкар създава познатата днес рецепта. С течение на времето традицията се разпространява в цяла Италия и се превръща в неизменна част от празника, като сладкишът често се подарява за Възкресение Христово.

На фона на съвременните международни конфликти символиката на белия гълъб придобива още по-дълбок смисъл за италианците. Именно в този контекст папа Лъв XIV отправи силно послание по време на Великденското бдение в базиликата „Свети Петър“, заявявайки: „Нека не позволяваме да бъдем парализирани от войни и несправедливости“.

Очаква се днес той да повтори призива си за мир пред хилядите събрани вярващи на площада, като Великденската литургия ще се превърне в едно от най-значимите събития в католическия свят в момент на глобално напрежение.

