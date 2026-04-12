Румен Радев с великденски поздрав, пожелава промяна и духовна сила

Бившият президент и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев отправи поздрав към българите по повод Възкресение Христово, като подчерта значението на единството и надеждата в обществото. В посланието си той акцентира върху необходимостта от духовна сила и промяна към по-добро.

Обръщението идва в момент, в който обществените очаквания за стабилност и перспектива остават високи. Радев поставя фокус върху личната и националната отговорност за бъдещето.

„Христос воскресе! Днес българите сме единни в пожеланията си за здраве, любов и благополучие в семействата и домовете ни. Споделяме обща надежда за мир и просперитет. Нека Христовото Възкресение разсее всяка заблуда и опит за подмяна, че не можем да променим към по-добро мислите и делата си, за да променим и съдбата си като народ! Нека вдъхва вяра в духовните ни сили да надмогваме всяко изпитание по пътя към достойното бъдеще на България! Честит Великден“, заявява Румен Радев.

