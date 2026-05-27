НС отхвърли изслушването на правосъдния министър за двамата украински военни, задържани за шпионаж

Само хората на Костадин Костадинов подкрепиха изслушването

27 май 26 | 18:59
Мира Иванова

“Възраждане” внесе искане за изслушване на министъра на правосъдието от “Прогресивна България” на основание чл. 111, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Необходимостта за провеждането му беше аргументирана от вносителите с поставената тема: Осигуряване сигурността на българските граждани на територията на Република България, мерки за предпазване от диверсии на обекти от стратегическо значение за националната сигурност на България и осигуряване на независимостта на българската правосъдна система по дела на чужденци и предпазване от вмешателство на съответната чужда държава.

В мотивите си вносителите посочиха, че през  месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България. У тях са открити масиви със секретни данни и точни координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвали невралгични точки от трасето на газопровода „Балкански поток“.

Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г. Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката. Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване. Тимофеев живее в Испания със семейството си. Има издадено временно разрешително за пребиваване и работа. Зозуля също живее в Испания, като и двамата са в провинция Аликанте, град Гуардамар дел Сегура.

На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода.

Според информация в медиите случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носят слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала  за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно, съобщиха от партия "Възраждане".

Във връзка с изложеното, с оглед сигурността на българските граждани, считаме че трябва да бъде отговорено на доста въпроси, свързани с тези терористи, казаха още от "Възраждане". И попитаха:

"В България ли са или вече са пуснати двамата украински атентатори? Имало ли е вмешателство от страна на представляващи украинската държава по този случай? Имало ли е и все още има ли натиск върху българските власти и в какво се състои този натиск?"

Единствено “Възраждане” подкрепи внесеното от тях искане за изслушване, всички останали партии- ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС гласуваха против или “Въздържал се.”

