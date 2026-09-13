НС отхвърли изслушването на правосъдния министър за двамата украински военни, задържани за шпионаж
Само хората на Костадин Костадинов подкрепиха изслушването
Следете всички новини, анализи и коментари за Украински Военни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само хората на Костадин Костадинов подкрепиха изслушването
Отговорът на Канада на войната в Украйна надвиши повика на дълга
Уелс. „Устойчив мир не може да бъде постигнат с военни средства. Решение на кризата в Украйна може да има само при зачитане на върховенството на закон...
Напрегната остава обстановката в Източна и Южна Украйна. Акцията на армията в Донецка област продължава. Бяха подновени бойните действия в украински...