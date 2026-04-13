Ватиканът отвърна на Тръмп: Папата се превърна в морален противовес

Светият престол реагира с острота на критиките на Доналд Тръмп към папа Лъв XIV, като определи нападките срещу него като атака срещу „морален глас“, който не може да бъде контролиран.

Напрежението избухна дни преди планираната обиколка на папата в Африка и на фона на засилващите се позиции на Ватикана по конфликта между САЩ, Израел и Иран. Според Си Ен Ен сблъсъкът между двамата вече придобива безпрецедентни измерения. Това е един от най-острите публични конфликти между американски президент и глава на Римокатолическата църква.

Отец Антонио Спадаро, влиятелна фигура във Ватикана, заяви, че Тръмп не влиза в диалог с папата, а се опитва да го притисне да говори на език, който може да контролира. По думите му папа Лъв XIV използва различен подход - такъв, който отказва да се подчинява на логиката на сила, сигурност и национален интерес.

Конфликтът се изостри, след като папата, първият американец начело на Католическата църква, засили критиките си към военната политика на САЩ и Израел спрямо Иран. Той определи реториката и заплахите към иранския народ като „напълно неприемливи“, което предизвика остра реакция от Вашингтон.

Доналд Тръмп не скри недоволството си и заяви, че „не е фен“ на папа Лъв XIV, като постави под въпрос позициите му по отношение на ядрените оръжия и глобалната сигурност. По думите му папата подценява опасността от държави, които се стремят към ядрено въоръжаване.

Медии отбелязват, че няма спомен за подобна атака от страна на американски президент към папа. Според тях Лъв XIV се превръща в духовен и дипломатически противовес на Тръмп, като двамата представляват коренно различни визии за света и лидерството.

На този фон папата се подготвя за 10-дневна обиколка в Африка, която ще включва Алжир, Камерун, Ангола и Екваториална Гвинея. Посещението в Алжир, мюсюлманска държава, се разглежда като силен символичен ход в момент, когато САЩ водят военни операции срещу Иран.

Според анализаторите контрастът е повече от ясен - духовен лидер, който проповядва мир, срещу политически курс, основан на сила. Именно този сблъсък на философии превръща напрежението между Ватикана и Вашингтон в едно от най-значимите геополитически противопоставяния в момента.

