Джей Ди Ванс проговори за новата сделка с Иран

САЩ и Иран са постигнали „значителен напредък“ към споразумение, но президентът Доналд Тръмп още не е готов да го одобри, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс. По думите му Вашингтон и Техеран все още уточняват формулировки, въпреки че преговарящите вече са близо до рамка за сделка.

Възможното споразумение предвижда удължаване на примирието с 60 дни и начало на разговори за ядрената програма на Иран. Финалното решение обаче остава политически рисковано, защото без одобрението на Тръмп договорената рамка не може да стане факт.

„В момента преговаряме по някои формулировки. Постигнахме значителен напредък“, каза Ванс пред журналисти, цитиран от Франс прес. Той добави, че САЩ се надяват процесът да продължи напред и президентът да може да одобри споразумението, но подчерта, че това все още предстои да бъде решено.

Според Ройтерс Ванс е заявил, че Вашингтон „все още не е стигнал дотам“ по отношение на Иран, но страните са близо до договореност. Американският вицепрезидент посочи, че САЩ са в позиция да забавят значително ядрената програма на Техеран, ако процесът бъде доведен до край.

Американски официални представители са заявили пред ДПА, че преговарящите от САЩ и Иран са постигнали предварително съгласие по рамково споразумение. Информацията съвпада със съобщението на Аксиос от по-рано, че текстът е договорен в основни линии, но и двете страни трябва да получат политическо одобрение от ръководствата си.

Ако Тръмп даде зелена светлина, рамката ще удължи примирието и ще отвори 60-дневен период за преговори по ядрената програма на Иран. Това би превърнало документа не във финален мирен договор, а в опасно междинно споразумение - достатъчно, за да спре ескалацията, но недостатъчно, за да реши най-тежкия спор между Вашингтон и Техеран.

Една от ключовите теми остава иранският запас от обогатен уран и бъдещите ограничения върху ядрените дейности на Техеран. Ройтерс съобщава, че именно тези въпроси са сред спорните елементи, около които продължава работата по формулировките.

Аксиос отбелязва, че условията са били до голяма степен финализирани още във вторник, но окончателната политическа воля все още не е осигурена. Това поставя споразумението в най-рисковата му фаза - когато дипломатическият текст вече е почти готов, но един отказ на върха може да върне кризата в изходна позиция.

