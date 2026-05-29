САЩ отвори стара рана с обвинения срещу 94-годишния Раул Кастро

Съединените щати ще направят всичко възможно да доведат бившия кубински лидер Раул Кастро на американска територия, след като Министерството на правосъдието му повдигна тежки обвинения, заяви изпълняващият длъжността правосъден министър Тод Бланш пред Фокс нюз.

Обвинението е свързано със свалянето през 1996 г. на два самолета на хуманитарната организация Brothers to the Rescue, основана от кубински емигранти в САЩ. При инцидента загинаха четирима души, а Вашингтон твърди, че случаят не е затворена страница.

Бланш подчерта, че целта не е политически спектакъл, а реално предаване на Кастро на правосъдието. „По отношение на Кастро, както и на всеки друг човек, срещу когото е повдигнато обвинение извън страната, целта на обвинението - а това не е просто на хартия - е да доведем обвиняемия в тази страна в съответствие със закона и да го предадем на правосъдието“, заяви Бланш. По думите му това обикновено става чрез екстрадиция и съвместна работа с международни партньори.

Министърът припомни случая с Николас Мадуро, като го определи като „екстремен пример“. Според американски публикации и съобщения на властите във Вашингтон Мадуро беше отстранен от власт в началото на януари и изведен в САЩ, за да отговаря по обвинения. Бланш обаче не посочи дали подобен сценарий изобщо се обсъжда за Куба.

„Ние не работим за шоу. Наистина се нуждаем от Кастро тук. И ще направим всичко възможно, за да го доведем тук“, подчерта Бланш. Така Вашингтон изпрати сигнал, че новото дело срещу 94-годишния бивш лидер не се разглежда само като символичен ход към кубинския режим.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че обвинителният акт срещу Кастро и още петима души включва заговор за убийство на американски граждани, две обвинения за унищожаване на самолети и четири обвинения за убийство. Според американската страна случаят е свързан със смъртоносната атака срещу самолетите на Brothers to the Rescue, които са били използвани от кубински емигранти.

Обвиненията вече предизвикаха остра реакция от Хавана. Кубинските власти предупредиха, че страната има пълен и изключителен суверенитет върху въздушното си пространство, след като в САЩ се появиха сравнения между случая Кастро и операцията срещу Мадуро. Така старата трагедия от 1996 г. отново се превърна в опасна точка на напрежение между Вашингтон и Хавана.

