Стрелба до Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Мъж с оръжие откри стрелба снощи срещу пропускателен пункт близо до Белия дом във Вашингтон и беше смъртоносно ранен от агенти на Сикрет сървис, които отговориха на огъня, съобщиха властите, цитирани от Франс прес. Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента, след като е отменил плановете си за пътувания през уикенда заради кризата с Иран.

При престрелката е ранен и случаен минувач, като според високопоставени представители на правоприлагащите органи, цитирани от Ройтерс, състоянието му е тежко. Районът около президентската резиденция бе блокиран, а журналисти получиха нареждане да се укрият.

Сикрет сървис отвърна на огъня

Според изявление на Сикрет сървис - службата, която отговаря за охраната на президента и вицепрезидента на САЩ, стрелецът е открил огън срещу нейни агенти. Те са отговорили на стрелбата, а предполагаемият нападател е бил ранен.

В съобщението се посочва, че мъжът е бил „транспортиран в местна болница, където по-късно е починал“. Сикрет сървис потвърди и за ранения минувач, но не уточни състоянието му.

ФБР се включи на място

Директорът на ФБР Каш Пател съобщи снощи в социалната мрежа Екс, че федералното бюро е изпратило екипи в района и оказва съдействие на Сикрет сървис. „ФБР е на мястото и оказва подкрепа на Сикрет сървис, която отговаря на стрелба близо до Белия дом“, написа той.

Инцидентът предизвика незабавна реакция на службите за сигурност около една от най-охраняваните зони във Вашингтон. Полицията блокира достъпа до Белия дом, а войници от Националната гвардия не позволиха на журналисти да влязат в района.

Нападателят не е преминал охраняемия периметър

Телевизионният водещ от Фокс Нюз Брет Байер съобщи, че е получил информация от високопоставен представител на администрацията, според която въоръженият мъж се е приближил от западната страна на Белия дом и е произвел три изстрела. По думите на Байер стрелецът никога не е пресичал периметъра за сигурност около президентската резиденция.

Тази информация очертава инцидента като нападение в непосредствена близост до зоната за охрана, но без проникване в защитената част около Белия дом. Властите не съобщават данни за самоличността на стрелеца или за мотивите му.

Очевидци чули десетки изстрели

Канадският турист Рейд Адриан разказа пред Франс прес, че се е намирал наблизо, когато е чул „между 20 и 25 изстрела“. По думите му първоначално шумът е прозвучал като фойерверки, но бързо е станало ясно, че става дума за стрелба, след което хората са започнали да бягат.

Журналисти, които са били на Северната морава по време на инцидента, написаха в Екс, че са получили нареждане да се скрият в залата за пресконференции на Белия дом. Кореспондентката на Ей Би Си Селина Уанг публикува видео в социалните мрежи, на което се чуват изстрели, и написа: „Звучаха като десетки изстрели“.

Тръмп отново в центъра на тревога за сигурността

Седемдесет и девет годишният Тръмп вече бе цел на три предполагаеми опита за покушение през последните две години. Последният случай бе на 25 април, когато въоръжен мъж нахлу през пропускателен пункт близо до балната зала, в която президентът присъстваше на медийна гала вечеря.

През юли 2024 г., по време на кандидат президентската си кампания, Тръмп стана цел на нападение в Бътлър, Пенсилвания. Млад мъж произведе няколко изстрела, уби човек от публиката и леко рани Тръмп, преди да бъде застрелян от силите за сигурност.

Няколко месеца по-късно друг въоръжен мъж беше арестуван край голф игрище в Уест Палм Бийч, където Тръмп играеше в този момент. Новата стрелба край Белия дом допълнително засилва напрежението около охраната на американския президент.

Републиканците благодариха на Сикрет сървис

Републиканците от Камарата на представителите реагираха с благодарност към службите за сигурност и с призив за край на политическото насилие. „Благодарим на Господ, че президентът Тръмп е жив и здрав“, написаха те снощи в Екс.

„Изразяваме безкрайната си благодарност към Сикрет сървис за незабавната и героична реакция. Политическото насилие трябва да спре“, добавиха републиканците.

