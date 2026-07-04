Фойерверки, бейзбол и тревожна гордост. Америка става на 250 години

Съединените щати посрещат 4 юли с мащабни тържества за 250-ата годишнина от независимостта си. Денят, който отбелязва подписването на Декларацията за независимост, тази година идва не просто с фойерверки и знамена, а с тежка жега, политическо напрежение и усещане за страна, която празнува, но и се оглежда в себе си.

Президентът Доналд Тръмп ще заеме централно място в програмата във Вашингтон, където ще говори на Националната алея преди обявено като исторически мащабно шоу със заря. Картината е описана от Асошиейтед прес като празник, който се сблъсква едновременно с екстремни температури и дълбока поляризация.

Празникът започна още преди изгрева

Америка не дочака тихо своя юбилеен 4 юли. В Ню Йорк Таймс скуеър посрещна празника със среднощно спускане на топката - жест, запазен обикновено за Нова година, но този път пренесен върху националния рожден ден. Така градът даде старт на деня със същата шумна символика, с която обикновено изпраща годината.

В събота фойерверки ще озарят небето над „Нийви пиър“ в Чикаго и над силуета на Ню Йорк. В Бристъл, щата Роуд Айлънд, празникът има още по-дълбок корен - градът се представя като дом на най-старите чествания на Деня на независимостта, започнали още през 1785 г.

На запад тонът ще бъде по-концертен. В Лос Анджелис Куин Латифа ще води празнично шоу с участието на Смашинг Пъмпкинс и Крис Стейпълтън, а Чака Кан е обявена като специален гост. Америка ще празнува по много начини - с маршове, сцени, фойерверки, музика, спорт и частни събирания по дворове и квартали.

Вашингтон чака големия спектакъл

Най-големият политически и символен център на празника остава Вашингтон. Тръмп планира реч на Националната алея, след която над столицата трябва да се изсипе огромно шоу със заря. Белият дом представя годишнината като ключов исторически момент - 250 години от американската независимост и от началото на политическия път, описван в официалната комуникация като едно от най-значимите начинания в историята на страната.

Ден по-рано Тръмп беше на Маунт Ръшмор в Южна Дакота, където произнесе мрачна реч за заплахата от комунизма в САЩ. Зад него стояха изсечените образи на четирима от най-известните му предшественици - сцена, която трудно може да бъде по-американска като декор, но прозвуча повече като предизборно предупреждение, отколкото като чисто юбилейно послание. Ройтерс също отбеляза, че той е поставил темата за комунизма в центъра на речта си край Маунт Ръшмор.

Жегата пренаписа част от програмата

Празничният размах обаче се сблъска с нещо много по-физическо - опасната жега. Милиони американци в няколко щата влизат в празника при температури, които на места достигат и надхвърлят 38 градуса. На Източното крайбрежие горещата вълна вече променя планове, отменя събития и принуждава организаторите да мислят не само за патриотичен ефект, а и за вода, сянка и медицинска помощ.

Във Вашингтон Great American State Fair беше затворен за няколко часа в петък следобед заради най-тежката част от жегата, а парадът за Деня на независимостта, планиран за събота, беше отменен. Местните власти и организаторите на събитията предупредиха хората да планират внимателно участието си, да пият вода и да не подценяват риска от прегряване.

На другия бряг на страната картината изглежда почти уникално спокойна. В тихоокеанския северозапад температурите в петък бяха в далеч по-поносими граници, с леки превалявания на места.

Една страна, много празници

4 юли тази година не е само Ден на независимостта. Той се застъпва с други големи американски ритуали и сюжети. В програмата за събота има повече от дузина мачове от Мейджър лийг бейзбол. Световното първенство по футбол, което САЩ приемат за първи път от 32 години, продължава с мачове в Хюстън и Филаделфия след драматичната победа на Аржентина над Кабо Верде край Маями.

Поп културата също не отстъпва място на историята. В празничния уикенд феновете обсъждат приключилата вече сватба на Тейлър Суифт и футболиста Травис Келси в „Медисън Скуеър Гардън“, а Мадона пусна своя 15-и студиен албум с танцови парчета. Така националният юбилей се оказва не само церемония по памет, а огромен американски водопад - политика, спорт, музика, знаменитости, фойерверки и лични планове за вечерта.

Разделението не остана извън празника

250 години след Декларацията за независимост Америка празнува демократичния си мит, но не може да избяга от настоящето си. Разделението е видимо в политиката, културните спорове, дебатите за раса, класа и имиграция. Затова и празникът носи двойно усещане - гордост от историята и безпокойство за посоката.

На Маунт Ръшмор Тръмп нарече комунизма „смъртна заплаха за американската свобода“ и го постави над травми като световните войни, Пърл Харбър и 11 септември. В Ню Йорк кметът Зохран Мамдани, демократ и смятан за социалист, говори за идеалите, върху които е изградена страната, и заяви, че те могат да устоят на авторитарен режим само ако хората посегнат към тях.

Бившият президент Бил Клинтън също се включи с послание за тревожен, но не безнадежден момент. Според него годишнината идва при подновени въпроси за бъдещето на Америка, ролята й в света и заплахите пред институциите и демокрацията. В същото време той припомни старата американска формула, че няма нищо толкова сбъркано в Америка, което да не може да бъде поправено от онова, което е добро в нея.

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