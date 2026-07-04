Тръмп с пламенна реч за юбилея! Голямото предупреждение

Голямо предупреждение отправи президентът на САЩ Доналд Тръмп в навечерието на 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост. За "възраждане на комунистическата заплаха" в САЩ алармира Доналд Тръмп.

Според президента американската идентичност е подложена на "нова атака" от страна на "радикали и екстремисти" в самата страна.

Тръмп направи изявлението си по време на реч пред националния мемориал Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота, предаде БТА.

"С наближаването на тази великолепна годишнина виждаме как нашата американска идентичност е изправена пред нова атака... Има възраждане на комунистическата заплаха на наша земя", заяви Тръмп.

"Поколение след като се борихме и спечелихме Студената война срещу заплахата на комунизма, сега сме свидетели на възраждане на комунистическата заплаха у нас – включително от страна на новодошли в страната, които възприемат идеи, напълно противоречащи на нашия начин на живот и на големия ни успех“, продължи президентът, цитиран от The New York Post.

"Това не са просто политически разногласия, като спорове за данъци или регулации. Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода. Той е най-голямата заплаха за страната ни“, заяви Тръмп.

Президентът определи тази политическа и икономическа идеология като "пълна противоположност на живота, свободата и стремежа към щастие“.

"Това са смърт, тирания и стремеж към злото. Можете да бъдете верни на Карл Маркс или да бъдете верни на Америка. Можете да бъдете комунист или да бъдете патриот. Не можете да бъдете и двете“, каза той.

Не сме комунистическа страна

Президентът се зарече, че Америка никога няма да стане комунистическа страна.

"Комунистическата партия е съставена от нелегални имигранти, престъпници и всички, които не искат да работят“, твърди Тръмп и добави: "Комунизмът е губещ. Винаги е бил и ще бъде. В момента е голям губещ. Вижте хората, които го промотират".

Изказването на Тръмп в Южна Дакота, на фона на изсечените в гранит образи на президентите Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Ейбрахам Линкълн и Теодор Рузвелт, бе предимно в патриотичен дух.

Президентът изрази гордост, че изпълнява ролята на върховен главнокомандващ, докато страната се подготвя да отбележи своята 250-годишнина.

"Тази вечер се събираме в навечерието на един от най-забележителните дни в световната история. Отбелязваме 250 години славна независимост и 250 години величествена американска свобода – нещо несравнимо", каза още републиканецът.

Най-могъщата страна

Тръмп определи Америка като "най-силната и най-могъщата страна на земята“, както и "по Божията милост като най-успешната, най-изявената и най-изключителната нация, съществувала някога в човешката история. И е чудесно да бъда ваш президент“.

Той заяви, че "никоя друга страна не е направила повече добро за този свят от САЩ", като похвали американците като "невероятен, добър, милостив и щедър народ, винаги готов да помогне на приятел или съсед в нужда".

Тръмп подчерта постиженията на нацията в областта на филантропията и хуманитарната дейност, като заяви, че "никой никога не е давал повече за благотворителност, не е премахнал повече глад, не е излекувал повече болести или не е направил повече за извисяването на човечеството от американците".

Доналд Тръмп заяви в Truth Social, че икономиката на САЩ "процъфтява" и навлиза в това, което той нарече "Златна ера".

Тръмп посочи, че фондовият пазар е отбелязал най-силното си тримесечие от времето на предишния му мандат, че пенсионните сметки нарастват и че данъчните облекчения на неговата администрация оставят повече пари в джобовете на семействата.

"Америка строи повече, произвежда повече и продава повече от всякога. Трилиони долари в нови инвестиции, привлечени от моята администрация, означават повече фабрики, повече работни места и повече възможности за американците", написа Тръмп.

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