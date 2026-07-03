Тръмп слага безценен пръстен за празника на Америка. Посланието е тройно

Антверпенският световен диамантен център, който официално представлява и координира целия диамантен сектор в Белгия, връчи златен пръстен на Доналд Тръмп в чест на 250-годишнината от независимостта на САЩ.

Според Oxu.Az, AP съобщава, позовавайки се на мнението на двама независими бижутери, цената на пръстена може да варира от $25,000 до $35,000.

Пръстенът, наречен Freedom 250, е изработен от бижутера от Антверпен Дейвид Готлиб от 18K злато.

Парчето е украсено с 321 диаманта, 56 сапфира, 13 изумруда и 6 рубина. От скъпоценни камъни върху пръстена е изобразен орел, който държи щит и маслинова клонка, с числата "250" и фразата "250 години на Съединените щати".

Вътре в пръстена е гравиран надписът: "Произведено в Антверпен за Доналд Джон Тръмп."

Диамантеният център в Антверпен предаде пръстена на посланика на САЩ в Белгия Бил Уайт, за да го връчи на президента Тръмп.

"Нека този пръстен служи като трайно напомняне, че истинското партньорство, подобно на изящните естествени диаманти, се формира под напрежение, издържа изпитанието на времето и блести по-ярко, колкото повече доверие има," каза изпълнителният директор на AWDC Исидор Мерсел.

Доналд Тръмп, според AP, все още не е получил този подарък, но в своето видео обръщение той вече изрази специална благодарност към приятелите си от Антверпен за великолепния пръстен.

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