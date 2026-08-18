Салма Хайек стана баба: Показа първата снимка с внучето

Салма Хайек вече официално е баба. 59-годишната актриса посрещна на бял свят първото си внуче, след като доведеният ѝ син Франсоа Пино-младши и съпругата му Лара Косима Хенкел фон Донерсмарк станаха родители.

Хайек има 18-годишна дъщеря Валентина от съпруга си Франсоа-Анри Пино, а е и мащеха на трите му деца – Матилд, 25, Франсоа, 38, и Огюстен, 19.

На 16 август актрисата публикува в Instagram мило видео, на което държи новородения си внук и му говори на испански.

В публикацията Хайек разкрива и името на бебето – то също е Франсоа. Тя обаче има свой план и възнамерява да го нарича „Панчито“. Това е испанско галено име, умалително от Pancho, което от своя страна често е кратка форма на Francisco.

„Благословени сме да посрещнем четвъртото поколение Франсоа. Въпреки това аз ще го наричам Панчито. Изглежда, че му харесва, а аз не мога да го обичам повече“, написа актрисата.

Съпругата на доведения ѝ син също сподели снимки на бебето, сред които кадър със Салма Хайек и внучето ѝ.

„Моят съпруг – най-готиният Франсоа на света, и нашият син – най-сладкото мъниче Франсоа на света... първият ни месец като родители“, написа тя.

Салма Хайек: „Имам четири деца“

Хайек става мащеха, когато се омъжва за Пино през 2009 г. Двамата вече са родители на Валентина, родена през 2007 г.

Още тогава актрисата приема новата си роля в семейството.

„Винаги съм искала да имам много деца, но не успях. Тялото ми като по чудо ми даде едно“, разказва Хайек през 2017 г.

Тя определя като огромно щастие факта, че съпругът ѝ има още три деца.

„Така че имам четири. И всички са толкова различни“, споделя актрисата.