Италианска суперзвезда представи българския си продуцент на Долче и Габана

Кирил Кирилов, който продуцира някои от най-успешните театрални и музикални хитови събития не само у нас, беше специален гост на Микеле Мороне в Милано. Младият бизнесмен и актьорът, певец и дизайнер са добри приятели, а вече и делови партньори – Кирил Кирилов организира бързо разпродаващия се концерт на италианеца на 5 декември в Пловдив. Както „Стандарт“ вече писа, Мороне започва европейското си турне от зала „Колодрум“ в най-древния град на Стария континент, а на 12 декември ще излезе пред хилядите си почитатели в Букурещ. Извън бизнес разговорите двамата са имали натоварен светски график. Кирил Кирилов и Мороне са били сред виповете в прочутата галерия „Виторио Емануеле“, където бяха ревютата от Седмицата на модата в северната столица на Ботуша. Както се знае, Мороне е от любимите модели на легендарния тандем Доменико Долче и Стефано Габана, а сега е представил българския си продуцент на световните корифеи. „Две бяха най-впечатляващите дами в публиката - Дженифър Лопес във визия по Долче и Габана в контекста на „Сладък живот“ на Фелини и ледената кралица Анна Уинтър“, коментира за „Стандарт“ Кирил Кирилов, който е изкушен от модата толкова силно, колкото и от останалите изкуства.

Мороне като един от братята Мазерати

Междувременно феновете у нас загряват за грандиозното шоу на Микеле Мороне в Пловдив. „Ще бъде рок енд рол, хаус музика, техно, електро, блус... Абсолютен огън! Час и половина да забравим за проблемите, да скачаме, да пеем, да лудеем заедно!“, написа чаровникът в социалните си мрежи. Неслучайно е фаворит на няколко поколения. Кариерата му е низ от драми и успехи. Той е на 11, когато гледа „Хари Потър“ и решава, че иска да бъде актьор. Късметът го отвежда в школата към театъра на Павия, близо до Милано. Първо се появява като епизодик в спектакли и в сериали, но затова пък завършва втори в „Денсинг старс“. Когато през 2020 г. му звъни кастинг директор, не може да повярва, че го канят на проби за еротичния трилър на Нетфликс „365 дни“. Влиза в главната роля на мафиотския бос от Сицилия Масимо Торичели. Филмът става глобален хит, а Микеле се събужда международна суперзвезда. „Преди премиерата имах 4000 последователи в Инстаграм. На другата сутрин бяха 2,6 милиона.“, споделя той. По-късно заснема и двете продължения. Дебютният му албум „Dark Room“ излиза паралелно с премиерата на „365 дни“, а няколко от песните в него – включително мегахитовете „Hard for Me“ и „Feel It“, са официален саундтрак към филма. Видеоклиповете му в YouTube имат стотици милиони гледания, а той продължава да издава нова музика. Мороне има и собствена марка за дамско плажно облекло – AurumRoma.

Актьорът певец с Ирина Шейк – двамата са любими модели на Долче и Габана

В Холивуд е един от новите секс символи – в „Подчинение“, сниман и в София, си партнира с Меган Фокс, в „Още една обикновена услуга“ с Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Скоро ще го гледаме в „Мазерати“, където е до Ал Пачино, Антъни Хопкинс, Анди Гарсия и Джесика Алба. Мороне е в образа на Алфиери, един от братята Мазарети, които се превръщат в първия италиански производител, спечелил състезанието „Индианаполис 500“ през 1939 и 1940 г. Другата предстояща премиера на Мороне е в "Тайната на прислужницата", адаптация по един от романите на Фрида Макфадън, където ще бъде със Сидни Суини и Аманда Сейфрийд. Вече е готова и романтична комедия, в която е частен детектив, който се влюбва в своята бременна клиентка.