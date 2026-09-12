Звезди и шик на Модната седмица
Топдизайнери и дебютанти блеснаха в зрелищно аранжираната зала EFE в столичния хотел "Маринела", където се случиха събитията от Sofia Fashion Week 20...
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Топдизайнери и дебютанти блеснаха в зрелищно аранжираната зала EFE в столичния хотел "Маринела", където се случиха събитията от Sofia Fashion Week 20...
Актуалната колекция на Нели Колева разкрива съвършения флирт между Европа и Азия. "Целият свят е обърнат към Изтока, докато в България продължаваме да...
Нели Колева и Жени Живкова са топдизайнерите на дефилетата в "Маринела" Софийската модна седмица, която стартира на 22 март в "Маринела", ще представ...