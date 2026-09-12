Почина обичан наш кмет
Той бе на 69 години
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Той бе на 69 години
Предстоящите концерти в Античния театър, Варна и Бургас преливат от фенове, коментира продуцентът Кирил Кирилов
Продуцентът Кирил Кирилов и пианистът Евгени Генчев бяха специални гости за ЧРД на тризнаците Аргирос
Константинос идва със супер бенд от 18 души, каза продуцентът Кирил Кирилов
Скулпторът Борис Борисов извая великата комедиантка по поръчка на топ продуцента Кирил Кирилов
Гръмотевиците не попречиха на топ пианиста да получи овации след концерта си във Варна
Специални гости в спектакъла на известния пианист „Валсът на Розите“ са Мариус Куркински, Марта Петкова, Никола Хаджитанев
Кирил Кирилов беше единственият българин, който Константинос Аргирос покани на сватбата си
Кирил Кирилов и Евгени Генчев бяха на концерта на оперната прима във Виена
Новата песен е с авторската музика на известния артист
Талантливият пианист подготвя новогодишен концерт, романтика и рок
Турската звезда Берк Октай излиза на 17 декември с Азис и Аня, Виктор Калев и компания
Моята цел е да укрепя имиджа на компанията, каза още той
Пазарът на офис площи обаче остава изключително муден
Тя разкри отсъствието му в последния момент, коментира продуцентът Кирил Кирилов
Рапърът влиза в дует с Кирил Кирилов
Тя е фатална жена във „Внимание, любов“, нов хит за познавачите
Фики Стораро, Кирил Кирилов и Искрата обиколиха бутици и катедрали
Кристиян Макаров и Юлиан Славчев с шест номинации за наградите на БГ радио
Виктор Калев винаги играе като за първо и последно