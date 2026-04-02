Стоянка Мутафова възкръсна в "Сълза и смях"

Във фоайето на „Сълза и смях“ се случи нещо необикновено – Стоянка Мутафова се завърна при своите почитатели. Известният скулптор Борис Борисов извая в естествен ръст великата комедиантка по поръчка на топ продуцента Кирил Кирилов, който е неотлъчно до нея през последните й години. Той не само обгрижва култовия й спектакъл „Госпожа Стихийно бедствие“, но истински се сприятелява със знаменитата дама. „За Стояна общуването не зависеше от възрастта, а от духовната близост. Сродните души не се интересуват от аритметика.“, коментира Кирил Кирилов пред „Стандарт“. „Не мога да повярвам, направо е като жива!“, развълнува се Мария Грубешлиева, дъщерята на актрисата. Сред първите, които се убедиха в това, беше и самият Мариус Куркински, който също има незабравими спомени от разговорите с една от малкото автентични интелектуалки в родния арт. „Излъчването е невероятно, сякаш се усеща енергията на тази изключителна жена.“, категоричен беше и топ пианистът Евгени Генчев.

Кирил Кирилов нито за миг не се колебае, когато дава началото на проекта. „Стояна си отиде в края на 2019 година – малко след Стефан Данаилов, и аз за дни наред се затворих вкъщи. Не можех да приема, че вече ги няма. Не знаех как да реагирам, бях в шок. Много бяхме привързани един към друг. Със Стояна постоянно говорехме по телефона - крояхме планове за нови турнета, но обсъждахме и всичко друго, от политиката до модата. Една от различните й дарби беше да носи като истинска аристократка кожените си палта и перлите, които ги има и на статуята. Когато осъзная, че не мога да й се обадя, за да чуя гласа й, изпадам в особено състояние. И тя, и Ламбо ми дадоха много в края на пътя си. Когато бяхме заедно, не исках да губя нито минута, а да ги слушам ненаситно.“, споделя Кирил Кирилов.

Борис Борисов наистина е направил нещо изключително, изучавайки и анализирайки десетки снимки на Стоянка Мутафова. Той е автор на композицията „Земляци“ в град Левски, в която всенародните любимци Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев разговарят на пейка, негови са поне още 30 фигури на знакови политици и любими артисти, сътворени за уникалния ретро музей във Варна. Майстор е още на холивудски звезди и световни рокаджии от класиката. Най-мащабната му творба е цар Калоян върху коня.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com