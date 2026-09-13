Името Георги Иванов е титла. Какво не знаем за легендарния сценарист
Две забавни истории от живота на мъжа зад "Стъклен дом" и "Под прикритие"
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Две забавни истории от живота на мъжа зад "Стъклен дом" и "Под прикритие"
Скулпторът Борис Борисов извая великата комедиантка по поръчка на топ продуцента Кирил Кирилов
Малин Кръстев, Николай Урумов, Калин Врачански и Филип Аврамов блестят в спектакъл на Хасково
Тя е фатална жена във „Внимание, любов“, нов хит за познавачите
„Мелофобия“ вдига адреналина на познавачите
Театър „София“ зарадва децата със страхотен спектакъл
„Докато ти спеше“ с премиери в Пазарджик и „Сълза и смях“
Тв звездата е учителка в пиесата на Иво Сиромахов „Българската литература накратко“
Три от столичните трупи закриват 2019-а с драма, мюзикъл и комедия
Александър Секулов е журналист, разказвач, поет и романист, а неотдавна на сцената в родния му пловдивски театър имаше премиера и на първата му пиеса...
Мутафова през есента ще блести в Пловдив Великата комедиантка през лятото играе във варненския "Българан" Стоянка Мутафова закрива в понеделник сезо...
Авторът на творбата, чиято премиера е довечера, е най-награждаваният американски драматург
София. "Раковски" пред "Сълза и смях" отесня от актьори, режисьори и критици преди вечер. Арт гилдията дойде, изгледа и аплодира Теди Москов и трупата...