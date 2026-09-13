Всичко за Сълза И Смях

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От Аспарух сме в преход

От Аспарух сме в преход

Александър Секулов е журналист, разказвач, поет и романист, а неотдавна на сцената в родния му пловдивски театър имаше премиера и на първата му пиеса...

03 януари | 15:10
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Морфов аплодира Москов

Морфов аплодира Москов

София. "Раковски" пред "Сълза и смях" отесня от актьори, режисьори и критици преди вечер. Арт гилдията дойде, изгледа и аплодира Теди Москов и трупата...

16 януари | 21:35
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