Евгени Генчев се върна към класиката

Изживяване от първа класа ще зарадва почитателите на класиката. Майстори в различни жанрове ще доставят истинска душевна наслада на публиката, зажадняла за стойностни изпълнения сред лятната многотия. Спектакълът е на топ пианиста Евгени Генчев – „Валсът на Розите“. В него звучат шедьоври на Бах и Бетовен, Шопен и Лист, Рахманинов и Скрябин.

Ценителите ще аплодират фолклорни мотиви в атрактивни модерни аранжименти и оригинални композиции. Голямата изненада в представлението на Евгени Генчев, който прави наистина просперираща кариера, са няколко много специални гости. Самият Мариус Куркински ще блесне с любимите си сонети на Шекспир. Шедьоврите на гениалния бард са избрани от двамата артисти в пълна хармония между нотите и думите, между стила и емоцията, между характерната екзистенциална тъга и енергията на музите.

Пианото на Евгени ще дописва посланията на Шекспир. Идеята е на известния продуцент Кирил Кирилов, който не познава граници в проектите си – той отдавна е в творчески тандем с Мариус Куркински, а от няколко години работи и с Евгени Генчев. Куркински изтънко разбира и интерпретира Шекспир – и като актьор, и като режисьор, а сега ще омайва зрителите и със стиховете му.

Евгени Генчев коментира в навечерието на арт маратона, че розата и валсът са много специални символи за него. Неслучайно под прожекторите ще излязат и двама виртуози на танца – Марта Петкова и Никола Хаджитанев. Най-известният балетен дует е подготвил достойна хореография за почитателите.

„Валсът на розите“ ще получи своите овации на 18 август в Античния на Пловдив, на 22 и 26 август – в Летните театри съответно на Варна и Бургас. „Диалогът между изкуствата отвежда в други измерения на зрелището и предизвиква различен тип интелектуално удоволствие“, категоричен е Кирил Кирилов.

Фото Ажур пико

