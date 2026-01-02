Край! MTV спря музикалните си канали в Европа

В първия ден на новата година легендарната музикална телевизия MTV прекрати излъчването на музикалните си канали в Европа, слагайки символичен край на цяла епоха в поп културата.

Каналът излезе за първи път в ефир през 1981 г. и с революционната си концепция даде старт на нова ера в музиката, в която клиповете се превърнаха в глобално събитие, а изпълнителите в световни икони.

В продължение на десетилетия MTV беше най-гледаният музикален канал в света и основен двигател на вкусове, стил и тенденции. Появата и бързото развитие на цифровите платформи обаче постепенно промениха начина, по който публиката открива и слуша музика. Социалните мрежи и видеоплатформи като Ютюб и ТикТок изместиха телевизионния модел, като направиха музикалното съдържание достъпно по всяко време и навсякъде.

Според информация на Форбс, MTV ще продължи да съществува в Съединените щати, но с коренно променен фокус. Там каналът ще залага основно на риалити формати, дигитално съдържание и големи брандови събития като видеомузикалните награди и Европейските музикални награди.

Така телевизията, която някога диктуваше музикалния дневен ред на цели поколения, окончателно се оттегля от европейския музикален ефир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com