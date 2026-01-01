Рокът загуби своя незаменим ритъм. Отиде си велик барабанист
Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд, беше на 77 години
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Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд, беше на 77 години
Телевизията, която промени поп културата, отстъпи пред Ютюб и ТикТок
Каква е причината?
Проведоха се в Ню Йорк
Колумбийската поп певица Шакира беше отличена с награда за цялостно творчество
Българката имаше няколко номинаци
Парчето "Prisoner" вече се върти по MTV
Поп хиената поведе в номинациите за MTV, наградите - на 8 ноември
За първи път български изпълнител достига ротация в американския музикален канал
Актрисата завладява Гърция
88-годишна интернет знаменитост бе сред най-ексцентричните гости на 33-те видео музикални награди на MTV. Щурата Бади Уинкъл, която има 2, 1 милиона п...
Лео (в средата) реши да пропусне наградите на MTV и да погледа хокеен мач
В сайта на "Ем Ти Ви" Лео ди Каприо е събрал най-много гласове в категорията за водещ актьор
Загина звезда на MTV в екстремните спортове. Ерик Ронър е се е ударил в дърво при скок с парашут, съобщава Асошиейтед прес. 39-годишният мъж е почина...
Скандална визия показа певицата Майли Сайръс на видео наградите на MTV в Лос Анджелис. Тя бе водеща на събитието и смени няколко оскъдни и шокиращи то...
Музикалният канал MTV връчи филмови награди след интернет допитване до зрителите. Победител за 2014 г. е екранизацията на книгата на Джон Гриийн "Вина...
Коледното чудо за китариста ще бъде да се върне под прожекторите Той е Стохата - първият български рок музикант, показван по МТV. Стоян Стоянов е лег...
Калин Стоянчев влезе в Американските музикални награди с реклама на бонбони за кашлица По време на директното предаване на годишните музикални наград...
Ингълууд. Майли Сайръс спечели наградата за видеоклип на годината на MTV Video Music Awards за хита си Wrecking Ball. Въпреки това, гвоздеят на шоуто...
Ню Йорк. Късно снощи станаха ясни номинациите за Европейските музикални награди на MTV за 2013-та година. В категорията за най-добра рок банда конкур...