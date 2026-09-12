Куркински изправя България на крака
Шедьоври от националната литература звучат и вълнуват в новия му моноспектакъл "BG Мариус"
Следете всички новини, анализи и коментари за Мариус Куркински. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шедьоври от националната литература звучат и вълнуват в новия му моноспектакъл "BG Мариус"
Специални гости в спектакъла на известния пианист „Валсът на Розите“ са Мариус Куркински, Марта Петкова, Никола Хаджитанев
В Античния театър и Фестивалния център ще разсмива и просълзява със световни и бг класики
Прошката се иска от Бога и се иска в изповед
Извървях труден път, защото се отдадох на театъра, заяви актьорът и режисьор
Прочутият театрал представя „Нашенец“ на първата ни класическа сцена
Очаква се примата да е сред зрителите на „Нашенец“ в НДК
Култовият театрал празнува 30 години от първия си моноспектакъл
Филм на БНТ, аплаузи, обич, възторг и Библия зарадваха големия творец
Звездите от „Ексклузивна актьорска вечер“ пръскат по шевовете летните театри из страната
Виктор Стоянов партнира на големия театрал в скечове от „Ексклузивната актьорска вечер“
Примата се включва в нов проект
Държавата щеше да го разсипе, заяви Мариус
Отдалечихме се от Господ, вярата не ни достига, казва Мариус
Беше планиран да унищожи пролетариата, казва изключителният артист
Звездата на Народния театър в едната ръка държеше бебето Илиян, в другата - Мариус Куркински
Ние и без тази криза бяхме приключили с много неща в себе си, като свободата и вярата, заяви актьорът и режисьор
Човекът оркестър избра за свой съучастник рапъра Боро Първи
Премиерата се очаква през март 2021-а на Голяма сцена
Големият театрал за пореден път отложи премиерата на кинодебюта си "Засукан свят"