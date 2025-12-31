Веселин Маринов направи емоционално признание. Най-големият страх

Веселин Маринов направи емоционално признание часове преди да встъпим в новата 2026-та година. Изпълнителят с фенове от няколко поколения, призна от какво се страхува най-много в този момент.

Легендата на родната музика заяви, че най-голямото му желание за идната година е светът да бъде по-мирен и далеч от военни конфликти.

"Нека следващата година бъде по-добра, да има градивност и да няма войни. Те са най-лошото нещо, което може да се случи. Светът е на косъм от глобални ситуации", споделя Маринов пред "България днес".

Изпълнителят разказва още за натоварената си програма, за концертите в пълни зали, за предстоящото си юбилейно турне – 45 години на сцена, но и за дълбоките си притеснения от посоката, в която върви човечеството.

"Страх ме е, че любовта ще изчезне. Вече няма чувства, а само интереси", казва той с тъга, сравнявайки днешния свят с времето, в което музиката е била емоция, а не продукт.

Маринов се връща и към детството си, към мириса на канела и мандарини, към зимите със сняг и ръчно направените украси, които според него са истинската магия на Коледа. Именно тази чистота и топлина се опитва да пренася в песните си и днес.

"Един ден осъзнаваш, че нищо няма значение, освен здравето и няколкото души, които осмислят живота ти", обобщава финално звездата.

