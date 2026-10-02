Най-голямото задръстване в историята продължило 12 дни. Ето къде

Представете си да попаднете в задръстване, от което не можете да излезете близо две седмици, а за цял ден успявате да изминете едва един километър. Точно това се случило през август 2010 г. в Китай, когато една от най-големите пътни блокади в историята парализирала близо 100 километра от магистрала G110. Кошмарът продължил цели 12 дни, а хиляди шофьори се оказали принудени да живеят буквално на пътя. Необичайното събитие привлякло вниманието на световните медии, припомня supercarblondie.

Как започнал 100-километровият кошмар

Всичко започнало на 14 август 2010 г. по магистрала G110 в района между китайската провинция Хъбей и Вътрешна Монголия. Огромният поток от тежкотоварни камиони постепенно претоварил пътя, а започналите ремонтни дейности допълнително усложнили ситуацията.

Заради ремонтите пропускателната способност на магистралата била намалена наполовина. В същото време обемът на трафика надхвърлял с около 60% капацитета, за който бил проектиран пътят. Резултатът се оказал катастрофален - движението практически спряло, а колоната достигнала приблизително 96 километра.

Някои от блокираните шофьори разказвали, че автомобилите им напредвали с едва километър за цяло денонощие. Вместо часове пътуването се превърнало в многодневно изпитание без ясна представа кога ще приключи.

Бутилка вода поскъпнала десет пъти

Докато водачите се опитвали да се справят с необичайната ситуация, местните жители бързо открили възможност да печелят от огромното задръстване.

Край пътя започнала търговия с храна, напитки и цигари, но цените били далеч от обичайните. Бутилка вода, която нормално струвала един юан, вече се продавала за десет юана - увеличение от цели десет пъти. Значително поскъпнали и инстантните спагети, които се превърнали в една от основните храни на блокираните хора.

За да убият времето, шофьорите спели в автомобилите си, разхождали се край магистралата и играели различни игри, включително шах. За мнозина пътното платно се превърнало във временен дом, докато движението продължавало да напредва с мъчително бавни темпове.

Как властите успели да отпушат магистралата

Китайските власти предприели няколко мерки, за да прекратят продължаващата блокада. Транспортните компании били призовани временно да преустановят част от дейността си или да насочат камионите по алтернативни маршрути.

Освен това било разрешено на повече тежкотоварни автомобили, които вече пътували към столицата, да влизат в Пекин през нощта. Целта била да се облекчи натоварването през деня и постепенно да се освободи задръстеният пътен участък.

До 26 август колоната почти напълно се разсеяла, с което приключило едно от най-необичайните транспортни изпитания в съвременната история.