40-килограмова змия стана звезда на Метрополитън опера-и дори мина през кастинг

Най-необичайната звезда в новия сезон на Метрополитън опера в Ню Йорк няма крака и тежи около 18 килограма.

Принцеса е седемгодишна боа от разновидността „sunglow“ с впечатляваща жълто-прасковена окраска. Тя вече излиза на една от най-прочутите оперни сцени в света в постановката на Моцарт „Така правят всички“ („Così fan tutte“).

И мястото ѝ в спектакъла съвсем не е дошло автоматично. Принцеса е трябвало да се яви на истински кастинг заедно с други змии, пише "People".

Всичко започнало от Кони Айлънд

Идеята за необичайния участник дошла от Зоуи Зигфелд – оперен артист, който работи и като укротител на змии в цирковото шоу Coney Island Circus Sideshow в Бруклин.

Когато Зигфелд разбрал, че действието в новата постановка на „Така правят всички“ ще бъде пренесено в Кони Айлънд през 50-те години на миналия век, се явил на прослушване и показал видеозаписи с уменията си да работи със змии.

Така получил ролята на укротител на змии. Оставал само един важен въпрос – коя змия ще бъде неговият сценичен партньор.

Принцеса победила конкурентките си

Метрополитън опера се обърнала към Нанси Новоград, президент на All Tame Animals – агенция, която осигурява животни за постановките на операта, сред които коне, магарета, кучета, насекоми и понякога змии.

Последвал цял ден прослушвания.

Зигфелд държал различните змии, за да прецени размера, теглото и поведението им и дали ще може безопасно да ги контролира на сцената.

В крайна сметка изборът паднал върху Принцеса заради впечатляващата ѝ окраска и спокойния ѝ темперамент.

И тя си има дубльор

Като истинска оперна звезда Принцеса разполага и със свой дубльор.

Ако преди представление поведението ѝ показва, че не се чувства добре или не иска да излезе на сцената, никой не я принуждава. За всяко представление е осигурена втора змия, която може да я замести.

„Ако езикът на тялото ѝ подсказва, че не иска да прави това, няма да я карам“, обяснява Зигфелд.

Толкова се харесала, че ѝ дали още една сцена

Дебютът на Принцеса се оказал толкова успешен, че Метрополитън опера решила да я включи в още една сцена.

Дори артисти, които първоначално се страхували от влечугото и го избягвали зад кулисите, постепенно свикнали с необичайния си колега и вече сами отивали да го поздравят.

Зигфелд има дългогодишна страст към влечугите – получил първата си домашна змия още на осем години.

За него и Нанси Новоград участието на Принцеса има и друга цел – да накара публиката да погледне на змиите с повече любопитство и уважение.

„Искам хората да подхождат с уважение и да разберат, че това същество заслужава доброта и безопасност, независимо какво изпитват към него“, казва Зигфелд.

„Така правят всички“ с необичайната 40-килограмова звезда направи премиерата си на 23 септември. На 3 октомври спектакълът ще бъде излъчен на живо в киносалони по света.