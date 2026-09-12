Учените доказаха. Соната на Моцарт лекува нервите
Подобрява и паметта
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Подобрява и паметта
Събитието ще се състои на 27 януари от 19,00 ч.
Смята се, че творбата е написана в средата или края на 60-те години на 18-и век
"Вълшебната флейта" е таен посветителски ритуал
Световният цигулар излиза на сцената с маестро Георги Димитров
Това е един от четирите портрета, които са правени приживе на австрийския композитор
Симфоничният оркестър на БНР открива довечера празниците, наречени на гения С Концерта за три пиана на Моцарт довечера в Правец стартира международни...
700-грамово бебе, родено преждевременно, бе спасено от лекарите в Неонатологичното отделение на Областната болница в Пазарджик. Това съобщи за "Фокус"...
Културтрегери в град Екс ан Прованс са преживели нещо нечувано и невиждано. Шедьовърът на Моцарт "Отвличане от сарая" е бил "модернизиран" от Мартин К...
Международният музикален фестивал "Моцартови празници" стартира на 13 август в Правец за единадесети път. В продължение на четири дни и четири вечери...
Негово Превъзходителство Роланд Хаузер, новият посланик на Австрия у нас, беше сред специалните гости на концерта на Софийската филхармония преди вече...
Едно от събитията на музикалния сезон, на което любителите на класиката могат да се насладят, е вторият концерт на Софийската филхармония от цикъла "Н...
София. С „Приказка за Моцарт и Малкия Ото" ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ стартира новия цикъл музикално-образователни концерти, посветени на великите композитори....
Оказа се, че Мадона е най-влиятелната жена в историята, твърди научно изследване, което с помощта на различни алгоритми анализира използването на уики...
Дуото проф. Евгения-Мария Попова и виолистът Димитър Пенков свирят първите пет концерта на Моцарт за цигулка. Произведенията ще звучат в две изпълнени...
Благоевград. Децата от класа по пиано към Центъра по изкуствата - Благоевград ще празнуват „на патерици" рождения ден на Волфганг Амадеус Моцарт. Съби...
Правец. За девета поредна година Правец ще бъде домакин на музикалния фестивал „Моцартови празници Правец 2013", съобщиха от Министерството на култу...