Всичко за Моцарт

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Моцарт в Правец

Моцарт в Правец

Симфоничният оркестър на БНР открива довечера празниците, наречени на гения С Концерта за три пиана на Моцарт довечера в Правец стартира международни...

16 август | 5:00
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Цензура за Моцарт

Цензура за Моцарт

Културтрегери в град Екс ан Прованс са преживели нещо нечувано и невиждано. Шедьовърът на Моцарт "Отвличане от сарая" е бил "модернизиран" от Мартин К...

19 юли | 18:10
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Моцарт и Едит Пиаф в Правец

Моцарт и Едит Пиаф в Правец

Международният музикален фестивал "Моцартови празници" стартира на 13 август в Правец за единадесети път. В продължение на четири дни и четири вечери...

14 юли | 17:35
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Мария Принц свири Моцарт

Мария Принц свири Моцарт

Едно от събитията на музикалния сезон, на което любителите на класиката могат да се насладят, е вторият концерт на Софийската филхармония от цикъла "Н...

28 октомври | 19:14
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Мадона изпревари Моцарт

Мадона изпревари Моцарт

Оказа се, че Мадона е най-влиятелната жена в историята, твърди научно изследване, което с помощта на различни алгоритми анализира използването на уики...

17 юни | 22:10
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Дуо свири Моцарт

Дуо свири Моцарт

Дуото проф. Евгения-Мария Попова и виолистът Димитър Пенков свирят първите пет концерта на Моцарт за цигулка. Произведенията ще звучат в две изпълнени...

12 май | 21:50
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Деца с концерт за Моцарт

Деца с концерт за Моцарт

Благоевград. Децата от класа по пиано към Центъра по изкуствата - Благоевград ще празнуват „на патерици" рождения ден на Волфганг Амадеус Моцарт. Съби...

24 февруари | 17:36
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