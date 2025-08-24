Учените доказаха. Соната на Моцарт лекува нервите

Една от сонатите на Моцарт не само подобрява настроението, но също така ви позволява значително по-добре да решавате проблеми, свързани с работната памет и нервното напрежение, пише detaly.co.il.

Соната на Моцарт K.448 преследва учените в продължение на 30 години. Десетки експериментатори го даваха на възрастни и деца, болни и здрави.

Китайски учени през 2016 г. принудиха плъховете да го слушат по 12 часа на ден в продължение на 98 дни и след това изпратиха животните през лабиринти. И те се справиха със задачата много по-добре от плъховете, които не слушаха Моцарт.

Учени от университета Бар-Илан решиха да проведат ново проучване: те избраха 23 жени и 22 мъже без сериозни медицински проблеми и ги разделиха на две групи.

Първата група е слушала Sonata K.448 и то само 9 минути. След това те решиха задачите, свързани с работната памет и много по-добре от втората група. Нещо повече, точността на отговорите на втората група е била 93% срещу 51,5% - за втората група. Първата група е била през цялото време в отлично настроение.

Прави впечатление също така, че всички тези ефекти не зависят от музикалните предпочитания на аудиторията.

"Тези открития могат да имат ценни приложения в клинични условия, подкрепяйки интегрирането на музикални интервенции в лечението на различни популации с нарушения на неврологичното развитие", казват авторите на изследването.

