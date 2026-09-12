Вълшебна баня близо до нас лекува князе и крале
На няколко часа с кола от София
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На няколко часа с кола от София
Подобрява и паметта
От какво се е оплаквала Ева Кикерезова
Какво съобщи бивш журналист от Би Би Си
И е доста простичка
В селото лекар не е стъпвал, но хората се лекуват с "мумята"
Усман Дембеле разкри рецептата срещу вируса
Поради неестествен живот човек е натрупал в организма си млечна и пикочна киселина, които се отразяват вредно върху сърцето и кръвообращението, казва...
Изцерение търсят както тежкоболни хора, така и напълно здрави, но поразени от душевна мъка или стрес
Разкриват легла, но няма кой да лекува, казва доц. Петър Атанасов от "Пирогов"
Увеличават парите на 1400 лв. за клиничните пътеки за заразата
Няма данни за съпътстващи заболявания
"Не си губете времето в завист. Понякога ще бъдете в предна позиция, понякога ще изоставате. Надбягването е дълго и в крайна сметка е с вас самите"....
Поне 35% падат в капана на следпразничната депресия Оптимизмът и мисленето "тук и сега" ще ни спасят, разкрива психотерапевтът Христина Краева Какво...
ПАОК в паника, българинът аут две седмици Голямата звезда на ПАОК Димитър Бербатов хвърли всички в клуба в ужас. Голаджията премина медицински прегле...