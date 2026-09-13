Учените доказаха. Соната на Моцарт лекува нервите
Подобрява и паметта
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Григор Димитров отново се прочу по цял свят. Но този път в негативен план. Във финала на турнира на клей в Инстанбул, който българският тенисист загуб...
Доц. д-р Маргарита Бакрачева,психолог Когато става въпрос за силен емоционален изблик, който завършва летално, като в случая с таксиметровия шофьор,...