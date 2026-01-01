Внимавайте каква музика слушате. Излезе ново изследване

Текстовете в песните са много повече от съпровод на мелодия: те могат да променят поведението, емоционалното състояние и дори социалните нагласи на слушателите.
Това заявиха в доклад международна група психолози, публикуван в списанието Psychology of Music.
Резултатите от мащабното изследване показаха, че текстовете имат устойчив ефект върху поведението и нагласите, както и силно влияние върху емоциите. А ефектът почти винаги съответства на съдържанието на текста.
Например, текстовете с теми помощ, емпатия и подкрепа – увеличават желанието на хората да помагат на другите. Те стават по-склонни да даряват пари за благотворителност, да оставят по-щедри бакшиши и да помагат на непознати.
Агресивните текстове увеличават враждебността. Хората стават несоциални или демонстрират агресия при шофиране.
Песните със сексуален привкус водят до по-ранно начало на сексуална активност при юношите.
Музиката с текстове е по-скоро разсейваща, отколкото само инструменталната, защото мозъкът автоматично обработва думите, дори когато човек не се опитва да ги слуша.
Най-голям е ефектът в сферата на емоциите. Тъжните песни понижават настроението, агресивните увеличават напрежението, а просоциалните намаляват враждебността.
Песните, насърчаващи равенството, са предпочитани от жените, а тези - със сексуални образи, намаляват негативни възгледи за взаимоотношенията.
Според учените текстовете на песните не принуждават хората да се държат по определен начин, но променят поведението им.
