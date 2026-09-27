Тежък трафик към Турция. Два гранични пункта са под натиск

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция тази сутрин. Най-натоварени са ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“, където преминава основната част от тежкотоварния поток към южната ни съседка. За леките автомобили към момента не се съобщава за сериозни затруднения, а по останалите български граници движението протича нормално.

„Капитан Андреево“ традиционно е най-натовареният сухопътен граничен пункт на България и един от ключовите маршрути за товарния трафик между Европа и Турция. Именно затова при по-силно движение най-бързо се образуват колони от тежкотоварни автомобили на изход от страната. „Лесово“ също поема значителна част от товарния поток и тази сутрин там също е отчетено интензивно движение.

На границата с Гърция ситуацията е спокойна и трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили с допустима максимална маса до 3,5 тона могат да преминават през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават както леки автомобили и автобуси, така и товарни превозни средства.

Нормално е движението и по границата с Румъния. Към момента няма данни за сериозни задръствания на граничните преходи, като пътуващите преминават без необичайни затруднения.

Спокойна остава обстановката и по западните граници на страната. На всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален, без информация за значително забавяне на преминаването.

Най-сериозно внимание тази сутрин остава насочено към товарния поток към Турция. Шофьорите на тежкотоварни автомобили, които пътуват през „Капитан Андреево“ и „Лесово“, трябва да бъдат подготвени за по-бавно преминаване и възможно изчакване заради натрупването на камиони на изход от страната.