Три зодии излизат от задънената улица. Започва голямо раздвижване
Дева, Скорпион и Водолей получават според астрологията шанс да прекъснат изтощителен период и да започнат начисто
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Дева, Скорпион и Водолей получават според астрологията шанс да прекъснат изтощителен период и да започнат начисто
Гранична полиция отчита интензивно движение при ключови пунктове, ремонт затруднява Русе-Гюргево
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"Изход има и този изход трябва да го намери парламентът. Да се направи временно мнозинство."
Във връзка с надпреварата за Белия дом тя коментира, че Тръмп е предизвикателство
тази история сигурно ще продължава вечно
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