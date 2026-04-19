Камиони блокират изхода към Турция, трафикът расте

Интензивен трафик на товарни автомобили се регистрира тази сутрин на изход към Турция през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Данните са на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Натоварването е концентрирано основно в този участък, докато по останалите граници движението протича спокойно. Очаква се засиленият поток да се запази през по-голямата част от деня заради активния международен транспорт.

Основното напрежение се наблюдава при товарния трафик, където се оформят колони на изход от страната. Пунктовете „Капитан Андреево“ и „Лесово“ традиционно поемат най-големия поток към Турция, което води до периодични забавяния.

Движението към Румъния е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове. При Русе-Гюргево обаче продължават ремонтни дейности в българския участък на моста, което налага регулиране на трафика и изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Преминаването през пунктовете с Гърция е без затруднения. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се допускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават всички видове превозни средства - леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На граничните пунктове със Република Северна Македония движението е спокойно и без затруднения. Сходна е ситуацията и по границата със Сърбия, където трафикът се осъществява нормално.

Към този час единственото по-сериозно натоварване остава насочено към Турция, докато останалите направления са без съществени проблеми. Очаква се динамиката да се запази, особено при товарния транспорт, който остава основен фактор за натоварването на граничните пунктове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com