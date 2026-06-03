Разбиха мащабно източване на Здравната каса

Петима души, сред които и практикуващи лекари, са задържани при разследване на схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт. Според прокуратурата обвиняемите са отчели фиктивни прегледи и медицински манипулации чрез вписване на хора като пациенти, без реално да са получавали медицинска помощ. Това съобщиха на брифинг от Окръжна прокуратура–Пловдив.

От около месец Окръжна прокуратура–Пловдив наблюдава разследване за престъпления, свързани с източване на средства от Здравната каса и бюджета на НОИ. Престъплението, за което се води досъдебното производство, е за извършени действия в особено големи размери и с изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Иззети са веществени доказателства и са извършени процесуално-следствени действия, които са довели до значителен резултат относно установяване на лицата и средствата, които са отклонени по неправомерен начин. Задържани са петима души, които са привлечени в качеството на обвиняеми – за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел; пране на пари и източване на средства от Здравната каса.

Част от задържаните лица, са с медицинско образование, като са практикуващи лекари, които в своята практика, са използвали служебното си положение, за да се получават неправомерно средства, като са декларирани фиктивни прегледи и манипулации. В схемата са участвали още няколко лица, които са подпомагали обвиняемите, за да си набавят хора – вписвани като пациенти, на които не са били извършвани прегледи.

Привлеченият като обвиняем организатор на групата е с медицинско образование – управител и представляващ е на три дружества, които се занимават с физиотерапия и рехабилитация. Именно в тези центрове са водени хора фиктивно, които да бъдат вписвани в направления, които впоследствие да бъдат използвани през специализираните болници за рехабилитация. Всяко здравно осигурено лице има право на физиотерапия и рехабилитация – извършва се в рамките на една седмица, като в този срок специалистът преценява дали има нужда от допълнително лечение и се насочва към тези болници. Тези прегледи се заплащат от Здравната каса – това е първият етап от ощетяването, защото такива прегледи не са извършени.

Установени са две Вайбър групи - „Санаториум“ и „Клинична пътека“. През тях преминават данни и лични карти, след което се оформят медицински документи и съответно се дават направления за болниците. Щетата за бюджета само от това е 500 000 евро.

След като се пренасочат към съответните болници (заради фиктивни заболявания) там Здравната каса отново заплаща престоя на тези хора (1 лев на ден), храната, пансиона, плюс извършване на процедури за тях, които се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти. След излизане от болницата голям част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от пловдивските болници, и осигурява ан тези лица болнични листове – тук се ощетява НОИ.

Малко по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акцията на "Икономическа полиция - Пловдив".

"Установено е източване на НЗОК, използвани са около 3 000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетеля, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения", каза вътрешният министър.

Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.

Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив.

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